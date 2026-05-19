Omicidio Chiara Poggi | la nuova pista sulla fuga in bici del killer
Il caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007, continua a essere oggetto di approfondimenti da parte delle autorità. Recentemente, si è concentrata l’attenzione su un dettaglio emerso durante le indagini: la fuga del sospettato in bicicletta subito dopo il delitto. Le verifiche si sono concentrate su questa pista, analizzando i movimenti del presunto colpevole e le testimonianze raccolte nel corso degli anni. La vicenda resta aperta, con nuovi elementi che vengono valutati nel quadro delle indagini in corso.
Il delitto di Chiara Poggi torna ancora una volta al centro dell’attenzione investigativa. Nelle nuove indagini coordinate dalla Procura di Pavia emerge infatti una pista che ruota attorno a una possibile fuga in bicicletta da parte del killer attraverso le campagne intorno a Garlasco subito dopo l’omicidio, avvenuto il 13 agosto 2007. Un’ipotesi che si intreccia con vecchie testimonianze, nuovi approfondimenti e le accuse rivolte ad Andrea Sempio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alcuni elementi della vicenda continuano a non combaciare. Uno dei punti più controversi riguarda proprio la bicicletta vista nei pressi della villetta dei Poggi nelle ore del delitto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Con l’atto formale della chiusura indagine la Procura di Pavia va verso la richiesta di un processo per Andrea Sempio, accusato dell’omicidio volontario di Chiara Poggi aggravato da crudeltà e futili motivi. Secondo l’accusa a uccidere Chiara è stato l’amico d x.com
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