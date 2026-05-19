Omicidio Chiara Poggi | la nuova pista sulla fuga in bici del killer

Il caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007, continua a essere oggetto di approfondimenti da parte delle autorità. Recentemente, si è concentrata l’attenzione su un dettaglio emerso durante le indagini: la fuga del sospettato in bicicletta subito dopo il delitto. Le verifiche si sono concentrate su questa pista, analizzando i movimenti del presunto colpevole e le testimonianze raccolte nel corso degli anni. La vicenda resta aperta, con nuovi elementi che vengono valutati nel quadro delle indagini in corso.

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