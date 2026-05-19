Omaggio al grande maestro Cedar Walton al Ridotto dello Spasimo Giambruno in quartetto feat Pizzurro

La Fondazione The Brass Group prosegue con le attività al Blue Brass, situato nel Ridotto dello Spasimo, un locale storico per il jazz e punto di riferimento culturale della città. Recentemente, il locale ha ospitato un concerto dedicato a un famoso pianista jazz, con un quartetto che ha visto anche la partecipazione di un noto vibrafonista. L’evento si inserisce nella programmazione regolare del luogo, che continua a proporre serate dedicate alla musica dal vivo e alla valorizzazione del patrimonio musicale locale.

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