Il progetto “Cronisti in Classe” ha coinvolto studenti in attività che andavano oltre i lavori nei cantieri. Si è trattato di un’esperienza che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi e di esercitare le loro capacità di scrittura, trasformandosi in veri e propri protagonisti di un laboratorio di cittadinanza attiva. L'iniziativa ha stimolato il pensiero critico e la partecipazione, portando i giovani a riflettere su temi di interesse pubblico attraverso un percorso formativo che unisce apprendimento e impegno civico.

Il progetto “ Cronisti in Classe ” è stato non solo un esercizio di scrittura, ma anche un laboratorio di cittadinanza attiva. Discutere sui disagi della viabilità ha permesso agli studenti della classe 2E di riflettere su un rischio silenzioso: l’ isolamento. La logistica, infatti, è un ostacolo che può contribuire a chiudere chi è già fragile in una bolla di solitudine. Partendo dai dati sulle strade locali, il dibattito si è spostato sulle paure dei ragazzi rispetto a ciò che li attende e sulle possibili soluzioni. Se da un lato il timore di sentirsi soli è concreto quando la distanza riduce il tempo da condividere con le persone care, dall’altro la tecnologia è un ponte ambiguo: chat e social permettono di tenere e creare rapporti, ma a volte separano più di quanto uniscano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre i cantieri, la scuola come luogo di confronto

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AI DramaHe Warned Them. They Laughed. Gravity Had the Last Word.

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