Oltre 300 persone al TEDxMessina 2026 | il tema Confini accende il confronto tra idee innovazione e futuro

Da messinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 300 persone hanno partecipato all’evento TEDxMessina 2026, che si è svolto presso il Polo universitario Papardo nell’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”. L’edizione di quest’anno aveva come tema “Confini” e ha visto la presenza di pubblico che ha ascoltato storie, idee e esperienze legate al futuro e all’innovazione. La giornata si è conclusa con una partecipazione numerosa, testimoniando l’interesse verso le tematiche affrontate e il coinvolgimento dei presenti.

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Più di trecento persone sedute in platea ad ascoltare storie, idee, esperienze e visioni del futuro. Al Polo universitario Papardo, nell’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”, si è chiusa con una forte partecipazione l’edizione 2026 del TEDxMessina, quest’anno dedicata al tema “Confini”.Un titolo scelto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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