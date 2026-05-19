Oltre 300 persone al TEDxMessina 2026 | il tema Confini accende il confronto tra idee innovazione e futuro

Oltre 300 persone hanno partecipato all’evento TEDxMessina 2026, che si è svolto presso il Polo universitario Papardo nell’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”. L’edizione di quest’anno aveva come tema “Confini” e ha visto la presenza di pubblico che ha ascoltato storie, idee e esperienze legate al futuro e all’innovazione. La giornata si è conclusa con una partecipazione numerosa, testimoniando l’interesse verso le tematiche affrontate e il coinvolgimento dei presenti.

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