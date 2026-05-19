Olio d' oliva non tracciato e destinato ai consumatori | maxi sequestro nel Brindisino

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Brindisi, le forze dell'ordine hanno effettuato un sequestro di due quintali di olio d'oliva che non risultava essere tracciato. L'operazione si è svolta nel territorio di Fasano e ha coinvolto le autorità preposte al controllo alimentare. L'olio sequestrato era destinato ai consumatori e l'intervento si inserisce nelle attività di verifica sulla provenienza e sulla sicurezza dei prodotti alimentari in circolazione.

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FASANO - La guardia di finanza ha sequestrato, nel Brindisino, due quintali di olio d'oliva non tracciato. L'attività si inserisce nell'ambito dei controlli nel settore olivicolo e della filiera olearia del territorio, anche attraverso un'attività di monitoraggio dell'olio di oliva posto in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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