Olimpia Milano-Reggio Emilia gara-2 77-65 | gli highlights
Nella seconda partita della serie tra Olimpia Milano e Reggio Emilia, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 77-65. Con questa affermazione, Milano si porta a una sola vittoria dalla qualificazione alle semifinali. La partita si è svolta senza cambiamenti significativi nel punteggio fino alla fine, con i padroni di casa che hanno mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata dell'incontro.
L’Olimpia Milano vince anche gara-2 nella serie contro Reggio Emilia, andando così a un solo successo dalla semifinale. La squadra di coach Peppe Poera tocca il massimo vantaggio sul +14 nel secondo quarto ma subisce la rimonta dei reggiani che rientrano fino al -2 a metà quarto periodo. Milano risponde con due triple di Armoni Brooks e con le giocate di Shavon Shields e Leandro Bolmaro: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Olimpia Milano - Reggio Emilia Extended Highlights G1
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