Olimpia Milano-Reggio Emilia gara-2 77-65 | gli highlights

Nella seconda partita della serie tra Olimpia Milano e Reggio Emilia, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 77-65. Con questa affermazione, Milano si porta a una sola vittoria dalla qualificazione alle semifinali. La partita si è svolta senza cambiamenti significativi nel punteggio fino alla fine, con i padroni di casa che hanno mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata dell'incontro.

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