Durante le riprese del Grande Fratello Vip 2026, alcuni concorrenti sono stati sorpresi da Antonella Elia mentre si trovavano chiusi in bagno. La telecamera ha catturato l’intera scena, evidenziando il momento in cui l’ex opinionista ha interpellato i partecipanti con un “Oh, che fate!”. La scena si è svolta a pochi giorni dalla finale, quando le dinamiche tra i concorrenti sono diventate più intense e monitorate con maggiore attenzione.

Il percorso nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 entra nella fase conclusiva e, a ridosso della finale, ogni dinamica tra i concorrenti assume un rilievo particolare. Nelle ultime ore, un episodio avvenuto in bagno ha attirato l’attenzione del pubblico, coinvolgendo Lucia Ilardo, Renato Biancardi e Antonella Elia. La scena si è inserita in un contesto già segnato dalla tensione per l’ultimo televoto e per un messaggio arrivato dall’esterno tramite uno striscione aereo indirizzato a Lucia Ilardo. La finale del 19 maggio e concorrenti in gara. La finale del Grande Fratello Vip 2026 è in programma per martedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Oh, che fate!”. GF Vip, chiusi in bagno e scoperti da Antonella Elia: beccati così, la telecamera mostra tutto

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