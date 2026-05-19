Oggi la pioggia continua a bagnare molte zone, mentre le previsioni indicano un cambiamento nel fine settimana. Nei prossimi giorni le temperature saliranno fino a raggiungere i 30 gradi, segnando l'inizio dell’estate. Il Centro Meteo Italiano segnala che una saccatura depressionaria con aria più fresca in quota si sta spostando dall’Italia verso la Grecia, favorendo un aumento delle temperature nel nostro Paese. La situazione meteo cambierà quindi rapidamente, portando un clima più caldo e soleggiato.

Temperature vicine ai trenta gradi nel fine settimana. Secondo il Centro Meteo Italiano, una saccatura depressionaria con aria più fresca in quota si muove rapidamente dall'Italia verso la Grecia. Avremo condizioni di tempo instabile nelle prossime ore sull'Italia con piogge sparse fin dal mattino su Toscana, Abruzzo, Puglia e Calabria. Instabilità in ulteriore aumento nel pomeriggio con fenomeni in sviluppo soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, anche a carattere di temporale. Nella seconda metà della settimana, l'alta pressione si espande e si rafforza sull'Europa centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Italia ancora sul bordo con possibilità di qualche fenomeno pomeridiano soprattutto sui rilievi del Sud. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oggi ancora pioggia. Ma è in arrivo un weekend con 30 gradi: si affaccia l'estate

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Meteo 15 giorni. Conferme su arrivo 30 gradi

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