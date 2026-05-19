Officine CreAttive | la restituzione finale al Teatro del Parco di Bissuola
Domenica 24 maggio 2026 alle ore 18, il Teatro del Parco di Bissuola ospiterà la restituzione finale di Officine CreAttive, un progetto nato dall’attività di un’associazione che guida un percorso laboratoriale durato nove mesi. L’evento rappresenta il momento conclusivo di un ciclo di incontri e attività svolti nell’ambito del progetto TOP. La presentazione si svolgerà nel teatro del quartiere e coinvolgerà i partecipanti che hanno preso parte alle varie fasi del percorso.
Domenica 24 maggio 2026 alle ore 18 il Teatro del Parco di Bissuola ospita la restituzione finale di Officine CreAttive, esito di nove mesi di percorso laboratoriale condotto dall'associazione Tadan nell'ambito del progetto TOP.La performance intreccia parola, danza, video e suono in un unico. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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