Gli studenti hanno espresso solidarietà e richiesto interventi concreti contro i comportamenti omofobi e transfobici nelle scuole. La richiesta arriva in seguito a episodi di offese rivolte a studenti LGBTQ+, alimentando un dibattito sulla necessità di misure precise per contrastare ogni forma di discriminazione. L’associazione Studenti per - Udu ha pubblicato una nota in cui sottolinea la volontà di vedere iniziative tangibili per promuovere un ambiente più inclusivo e rispettoso.

Solidarietà, ma anche azioni concrete per condannare l’ omotransfobia. Lo chiede Studenti per - Udu Brescia, dopo gli attacchi di uno studente che si qualifica come iscritto all’ Università degli studi di Brescia all’attivista e scrittrice Greta La Medica, impegnata nella rivendicazione dei diritti della comunità trans. Nella live, lo studente, appena ventenne, si era dichiarato omofobo, lasciandosi andare a frasi come "mi fate schifo", "non sei normale", sostenuto da altre persone che hanno inneggiato alla violenza contro gay, persone trans e donne. Il video ha scatenato una serie di reazioni all’interno e all’esterno dell’ateneo, che hanno segnalato la vicenda all’ Università degli studi di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Offese omofobe, gli studenti chiedono azioni concrete

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