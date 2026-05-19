Offerta importante e addio all’Inter | Lautaro Martinez confessa tutto

Lautaro Martinez ha annunciato di aver deciso di lasciare l’Inter al termine della stagione. L’attaccante argentino, sotto contratto fino a giugno 2029, ha rivelato di aver ricevuto un’offerta importante da un altro club e di aver deciso di accettarla. L’annuncio è stato fatto attraverso un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. La decisione di Martinez segna la fine di un lungo percorso con la squadra nerazzurra, dove ha militato in diverse stagioni.

L’argentino è legato al club nerazzurro da un contratto in scadenza a giugno 2029 Lautaro Martinez a cuore aperto a ‘La Gazzetta dello Sport’. Prima lunga intervista del capitano dell’ Inter dopo la conquista dello Scudetto numero 2 1 e della Coppa Italia, insomma del double. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Le parole più importanti dell’argentino riguardano il passato recente e il suo futuro, tra pensieri di un clamoroso addio e una volontà ben precisa: restare a vita in nerazzurro. “ Dopo il Mondiale per Club ho pensato tante cose, ero devastato. Non dico di aver chiesto di andare via, però dentro di me percepivo la sensazione che se fosse arrivata un’offerta importante forse. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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