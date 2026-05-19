Offball | il nuovo Sport inclusivo per la scuola e non solo dove tutti sono protagonisti Come funziona? Con VIDEO

Da alcuni anni, nelle scuole italiane, si sta diffondendo una nuova disciplina chiamata Offball, che coinvolge studenti di diverse età e livelli scolastici. Si tratta di uno sport che si distingue per essere inclusivo, permettendo a tutti di partecipare come protagonisti. La sua metodologia combina aspetti pratici e didattici, ed è adottata in molte scuole secondarie e nelle classi quarte e quinte della primaria. Recentemente, sono stati pubblicati anche dei video esplicativi sul funzionamento di questa attività.

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