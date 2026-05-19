Offball | il nuovo Sport inclusivo per la scuola e non solo dove tutti sono protagonisti Come funziona? Con VIDEO

Da orizzontescuola.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da alcuni anni, nelle scuole italiane, si sta diffondendo una nuova disciplina chiamata Offball, che coinvolge studenti di diverse età e livelli scolastici. Si tratta di uno sport che si distingue per essere inclusivo, permettendo a tutti di partecipare come protagonisti. La sua metodologia combina aspetti pratici e didattici, ed è adottata in molte scuole secondarie e nelle classi quarte e quinte della primaria. Recentemente, sono stati pubblicati anche dei video esplicativi sul funzionamento di questa attività.

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Un’efficace novità metodologica e pratica arricchisce da diversi anni il panorama delle discipline sportive scolastiche italiane, coinvolgendo tutte le classi della scuola secondaria e le quarte e quinte classi della primaria: l’Offball. Ideato e promosso nel cuore della provincia di Catania, a Piedimonte Etneo, dall’intuizione della prof.ssa Nelly Vasta, supportata e coadiuvata sin dall’inizio dal figlio prof.re Filippo Raiti e dal marito prof. Pippo Raiti, questo gioco di squadra si sta configurando come un potente strumento di inclusione sociale e motoria a scuola. L'alto valore pedagogico ne ha permesso la diffusione in Campionati Studenteschi regionali, giunti ormai all’VIII edizione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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