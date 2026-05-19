Odissea A2 Salerno-Reggio | la voragine di un’autostrada infinita da 65 anni costata 25 milioni di euro al chilometro

Da oltre 65 anni, un tratto dell’autostrada che collega Salerno a Reggio Calabria presenta una voragine che ha causato numerosi disagi e interventi di riparazione nel tempo. La strada, considerata una delle principali vie di collegamento verso il Sud, ha visto investimenti per circa 25 milioni di euro al chilometro. Con l’arrivo dell’estate, si intensificano i flussi di traffico verso il Mezzogiorno, mettendo in risalto lo stato di questa arteria, unica via di collegamento strategica per la mobilità e la logistica della regione.

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Napoli, 19 maggio 2026 – L'avvio della stagione estiva alle porte, riattiva i flussi di mobilità verso il Mezzogiorno, rendendo la principale arteria stradale di collegamento verso il Sud un osservatorio economico strategico per l'efficienza logistica nazionale. Con il primo fine settimana del mese di giugno, l'Anas e i centri di monitoraggio attivano i piani straordinari per l'esodo estivo, un periodo critico in cui il volume di traffico diretto in Calabria e Sicilia registra incrementi verticali, fino a toccare punte di 80.000 veicoli giornalieri nei nodi di interconnessione. Questo carico stagionale mette alla prova un'infrastruttura che, da oltre sei decenni, rappresenta una delle voci di spesa pubblica più rilevanti e complesse nella storia delle opere infrastrutturali italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Odissea A2, Salerno-Reggio: la voragine di un’autostrada infinita (da 65 anni), costata 25 milioni di euro al chilometro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, scontro con auto ribaltata: 4 feritiIncidente stradale sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, coinvolte 3 auto: ci sono 4 feriti in ospedale. Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, ci sono feriti: scontro tra Eboli e BattipagliaUn incidente stradale è avvenuto sull'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria questa mattina: coinvolti diversi veicoli. Odissea A2, Salerno-Reggio: la voragine di un’autostrada infinita (da 65 anni), costata 25 milioni di euro al chilometroL’analisi dei costi per le casse pubbliche di un’opera che, realizzata a partire dal 1961, e completata all’87% ... quotidiano.net Incidente sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria: tir carico di casse d’acqua si ribaltaUn tir che trasportava casse d’acqua si è ribaltato lungo l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria: traffico in tilt e conseguenze per il conducente. notizie.it