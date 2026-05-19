Odio delirio e religione Ecco il profilo del killer di massa | il profilo di Salim è compatibile

Un uomo di 31 anni, nato a Seriate e di origine marocchina, ha guidato a tutta velocità nel centro di Modena, investendo i passanti. La polizia ha identificato l’autore come Salim El Koudri, e si sta ancora indagando sulle ragioni di questo gesto. La scena si è svolta in un’area frequentata da pedoni, con testimoni che hanno riferito di aver assistito a un episodio improvviso e violento. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire i motivi di questa azione.

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Salim El Koudri, 31 anni, nato a Seriate, di origine marocchina, si lancia a folle velocità nel centro di Modena contro i passanti. Ma chi è Salim El Koudri? In apparenza un'integrazione di seconda generazione riuscita. In tasca una laurea in economia. Cittadinanza concessa già diversi anni fa. Il trasferimento nel modenese con la famiglia. Poi il buio. Qualche anno in cura presso il centro di Centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia. Ove, secondo quanto si apprende, era stato preso in carico per un «disturbo schizoide della personalità». Dettagli sottolineati durante la conferenza stampa immediata del Prefetto e del sindaco di Modena di centro sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Odio, delirio e religione. Ecco il profilo del killer di massa: il profilo di Salim è compatibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mercato Inter, per la difesa sondato anche il profilo di Solet: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il club nerazzurro valuta anche il profilo di Solet per rafforzare il reparto difensivo: ecco tutti i... Paul McCartney, disattivato momentaneamente il profilo Reddit: ecco perchèPaul McCartney è stato momentaneamente bannato da Reddit, a seguito della condivisione da parte dell’artista di immagini del concerto al Fonda... Modena, terrorismo fai da te e disturbi psichici: la combinazione letale del killer di massaSalim El Koudri, 31 anni, nato a Seriate, di origine marocchina, si lancia a folle velocità nel centro di Modena contro i passanti. Ma chi ... iltempo.it Vittime di violenza basata sulla religione: Kallas (Ue), diritto di tutti gli individui di godere della libertà di credoL’Unione europea rende omaggio a tutti coloro che soffrono o hanno sofferto di intolleranza, discriminazione, ostilità, odio, persecuzione o violenza a causa della loro religione o credo, reale o ... agensir.it