Ode alla libertà

Dal 11 al 13 giugno 2026 a Milano, presso Piazza San Sepolcro 2, si svolgerà la mostra fotografica intitolata “Ode alla libertà”. Il progetto è stato realizzato da Anna Guerra e Michela Calastri. La esposizione presenterà una serie di immagini che saranno visibili nel centro della città, coinvolgendo il pubblico in un percorso visivo dedicato al tema della libertà. La mostra durerà tre giorni e sarà aperta ai visitatori durante tutto il periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dal 11 al 13 giugno 2026 a Milano, presso Piazza San Sepolcro 2, si terrà la mostra fotografica “”, un progetto di Anna Guerra e Michela Calastri.“” nasce da una domanda semplice ma centrale: dove si trova davvero la libertà? Il progetto esplora questo tema. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ode all'apertura alla resilienza e alla libertà personale Sullo stesso argomento Federica Marinari. Ode alla ’Pace vegetale’Cantautrice dal piglio grintoso e dall’ispirato impegno, Federica Marinari l’abbiamo più che apprezzata lo scorso anno nel contest organizzato... Ode alla bandana di Mattia BellucciQuando siamo ormai al giro di boa del torneo, la bellezza dei primi turni degli Internazionali di tennis Roma non è tanto nelle partite dei Big nei... Premio Boccaccio, ode alla libertà. Donne, giornalismo, musica: L’importanza delle paroleLa battuta più spontanea la fa, forse involontariamente, il presidente del premio Boccaccio, Walter Veltroni, nel rispondere a Simona Dei, presidente dell’associazione che lo organizza, mentre lei lo ... lanazione.it Chloé Barreau, il suo ultimo film è un’ode alla vita, al sesso, alla libertàNon è vero che c’è un solo amore, dice a un certo punto qualcuno in Frammenti di un percorso amoroso di Chloé Barreau, presentato ieri sera a Firenze allo Spazio Alfieri, dopo essere stato alla ... quotidiano.net