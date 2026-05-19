Nuovo sciopero generale in arrivo a fine maggio | treni a rischio per 24 ore

Da novaratoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sciopero generale è stato annunciato per la fine di maggio, con l’obiettivo di durare 24 ore. La protesta seguirà a quella di lunedì 18 maggio, che si è svolta ieri. Durante questa giornata di astensione, il servizio dei treni sarà interrotto. La comunicazione ufficiale dell’evento sindacale non specifica ancora le motivazioni precise o le modalità del proprio svolgimento. I dettagli sulla data esatta e le eventuali ripercussioni sui trasporti pubblici saranno comunicati nelle prossime settimane.

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Un nuovo sciopero generale è in arrivo nelle prossime settimane, dopo quello di ieri, lunedì 18 maggio.A proclamare la nuova agitazione sono state diverse sigle sindacali (tra cui Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e Adl), che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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