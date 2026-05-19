Nuovo sciopero generale in arrivo a fine maggio | treni a rischio per 24 ore

Un nuovo sciopero generale è stato annunciato per la fine di maggio, con l’obiettivo di durare 24 ore. La protesta seguirà a quella di lunedì 18 maggio, che si è svolta ieri. Durante questa giornata di astensione, il servizio dei treni sarà interrotto. La comunicazione ufficiale dell’evento sindacale non specifica ancora le motivazioni precise o le modalità del proprio svolgimento. I dettagli sulla data esatta e le eventuali ripercussioni sui trasporti pubblici saranno comunicati nelle prossime settimane.

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Un nuovo sciopero generale è in arrivo nelle prossime settimane, dopo quello di ieri, lunedì 18 maggio.A proclamare la nuova agitazione sono state diverse sigle sindacali (tra cui Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e Adl), che hanno indetto uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT! Sullo stesso argomento Leggi anche: Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a fine maggio Sciopero contro il lavoro minorile a Philadelphia, (1902) reddit Sciopero generale dei trasporti, sanità e scuola. Pochi disagi per mezzi pubbliciLeggi su Sky TG24 l'articolo Oggi sciopero generale, rischio disagi per trasporti, servizi pubblici, sanità e scuola ... tg24.sky.it Il decreto ministeriale n. 29 è datato 19 febbraio 2026. Le iscrizioni alle classi prime degli istituti tecnici erano già chiuse da settimane. Prima si chiudono le liste, poi si cambia la scuola. È questo il punto di partenza dello sciopero che oggi ha fermato gli istituti t x.com Nuovo sciopero dei treni in programma a maggio: viaggi a rischio per 24 oreTreni a rischio nella giornata di lunedì 18 maggio a causa dello sciopero generale indetto dal sindacato Usb. Le modalità dell'agitazione ... novaratoday.it