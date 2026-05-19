Nuovo Pug in vigore dal 2028 il Pd | Condizione di paralisi posticipo incomprensibile
Il nuovo Piano urbanistico generale entrerà in vigore nel 2028, secondo quanto annunciato dall'assessore competente. Il gruppo consiliare del Pd ha commentato che questa decisione lascia la città in una condizione di stallo, definendola incomprensibile. La conferma dell'assenza di un piano aggiornato continua a tener ferma l’attività urbanistica e le decisioni di sviluppo per il territorio. La scadenza prevista ha suscitato reazioni tra gli esponenti politici locali, che criticano il ritardo nel completamento dell’iter.
“L’assenza del nuovo Piano urbanistico generale mantiene Forlì in una condizione di paralisi”. Così il gruppo consiliare del Pd dopo l'annuncio dell'assessore Luca Bartolini circa la conclusione dell'iter per inizio 2028. Durante l’ultima seduta consiliare i dem hanno chiesto chiarimenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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