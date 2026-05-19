Oggi si svolge un'audizione relativa al progetto del nuovo ospedale Madonnina, che prevede un investimento di 296 milioni di euro. Durante l'incontro verranno analizzati i dettagli del piano, tra cui l'impatto sul debito pubblico e le modalità di gestione della somma destinata alla realizzazione. Inoltre, si discuterà su quale azienda o gruppo privato assumerà il ruolo di guida nella costituzione della cordata incaricata di costruire il nuovo polo sanitario.

? Domande chiave Come influenzerà il debito pubblico la gestione dei 296 milioni?. Chi guiderà la cordata privata per la costruzione del polo?. Perché i cittadini del comitato Salviamospedale protestano davanti al municipio?. Quali saranno le conseguenze del diritto di prelazione per le imprese?.? In Breve Investimento totale da 296 milioni con 160 milioni a carico della cordata CMB.. Partecipazione tecnica di Fabio Michele Amatucci e del responsabile Luigi Gruppi.. Protesta del comitato Salviamospedale presso il municipio di Palazzo Mercanti.. Coinvolgimento di imprese locali come Impresa Cogni ed Edilstrade Building.. L’assessore regionale... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo ospedale Madonnina: oggi audizione per il piano da 296 milioni

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