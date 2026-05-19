Nuovo ospedale il centrodestra | Stiamo caricando di debiti i piacentini
Il dibattito sul nuovo ospedale ha portato le opposizioni a criticare duramente le decisioni di Regione e Ausl. Secondo le opposizioni, le scelte fatte finora rischiano di gravare sui cittadini di Piacenza con un aumento dei debiti pubblici. Le discussioni si sono concentrate sulle modalità di finanziamento e sui tempi di realizzazione dell’opera, senza che siano ancora stati forniti dettagli specifici o chiarimenti ufficiali. La questione rimane al centro di confronti tra le diverse forze politiche coinvolte.
Pioggia di considerazioni negative, dai banchi delle opposizioni, nei confronti di Regione e Ausl sul percorso che ci condurrà verso il nuovo ospedale. Per il centrodestra si è perso tempo e i costi sono lievitati. Per Alternativa per Piacenza è invece nel mirino il ruolo dei privati. Sotto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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