Nuovo Ospedale di Comunità? Merito di tanti non di uno solo

Oggi viene inaugurato il nuovo Ospedale di Comunità, un intervento finanziato con 5,8 milioni di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il nuovo presidio sanitario è stato realizzato con l’obiettivo di ampliare i servizi disponibili nel territorio, offrendo un punto di riferimento per la cura e l’assistenza sanitaria della popolazione locale. La struttura rappresenta un passo avanti nel rafforzamento dell’offerta sanitaria nella zona, con l’intento di rispondere alle esigenze della comunità.

Oggi inaugura il nuovo Ospedale di Comunità, realizzato grazie a 5,8 milioni di euro del Pnrr. Un presidio sanitario importante, che mira a portare una più ampia offerta di servizi al territorio. "Un ulteriore nodo, insieme alle Case di Comunità di Calderara, Sala Bolognese e Crevalcore, della più ampia rete di offerta dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali e al tempo stesso parte dei luoghi di vita della Comunità del territorio", recita una nota dell’Ausl. Al taglio del nastro saranno presenti, tra gli altri, la direttrice generale dell’Azienda Usl di Bologna, Anna Maria Petrini; la direttrice del distretto Pianura Ovest,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nuovo ospedale di comunità

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