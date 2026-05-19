Nuovo asilo e Rsa comunale punti distintivi Le ciclabili? Sì Ma pedoni in salvo

Un nuovo asilo e una residenza sanitaria assistenziale comunale sono stati annunciati come progetti principali. Sono state confermate anche le piste ciclabili, mentre si mantiene l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni. Federico Amadei, professionista con esperienza nel settore, si riferisce a questi interventi senza esprimere giudizi, limitandosi a descrivere le priorità e le caratteristiche delle opere previste. Le iniziative sono state comunicate attraverso una presentazione pubblica, senza dettagli su tempistiche o costi.

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Federico Amadei, guardando all’esperienza professionale su quale elemento vorrebbe si concentrassero gli elettori nell’identificarla come candidato ideale alla poltrona di sindaco? "Il punto di unione tra il mio lavoro di medico e la politica penso stia nella capacità di parlare con le persone, ascoltarle e comprenderne i bisogni. Come nella medicina è necessaria l’anamnesi, così in politica serve un’analisi dei problemi per instaurare un solido rapporto tra eletto ed elettore". È possibile identificare tre punti distintivi del programma che non trovano corrispondenza in quello degli altri candidati? "Tra le nostre proposte abbiamo quella dell’ asilo nido e della Rsa comunale che in nessun altro documento programmatico trovano spazio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Nuovo asilo e Rsa comunale punti distintivi. Le ciclabili? Sì. Ma pedoni in salvo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il nuovo asilo comunale: "Struttura all’avanguardia sotto tutti i punti di vista"Una nuova struttura moderna, sostenibile e pensata a misura di bambino pronta ad accogliere famiglie e nuovi iscritti. Palagiano inaugura il nuovo asilo nido comunale finanziato dal PNRRTarantini Time QuotidianoÈ stato inaugurato il nuovo asilo nido comunale di Palagiano, una struttura destinata ad accogliere bambini nella fascia... Nuovo asilo e Rsa comunale punti distintivi. Le ciclabili? Sì. Ma pedoni in salvoFederico Amadei, guardando all’esperienza professionale su quale elemento vorrebbe si concentrassero gli elettori nell’identificarla come candidato ideale ... ilgiorno.it A 30 anni pensavo che gli asilo nido aziendali fossero la rivoluzione necessaria. A 51 invece penso che lo siano le RSA aziendali (intese come residenze per anziani e non in sindacalese) x.com Il nuovo asilo comunale: Struttura all’avanguardia sotto tutti i punti di vistaSabato l’Open day per la presentazione alle famiglie del complesso sorto in via Gragnoli che entrerà poi in funzione da settembre. lanazione.it