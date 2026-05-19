Nuova visita guidata al borgo più autentico e suggestivo del Lago di Como
Un borgo sul Lago di Como, caratterizzato da un aspetto verticale e costruito nella pietra, si presenta come un angolo di storia e tradizione. Le strade strette e i vicoli si snodano tra edifici antichi, creando un percorso che si sviluppa lungo il fianco del lago. La posizione del borgo permette di affacciarsi sull’acqua, offrendo scorci suggestivi. Recentemente, è stata organizzata una visita guidata che consente ai partecipanti di esplorare i dettagli di questo luogo, spesso descritto come uno dei più autentici e affascinanti del territorio.
C’è un luogo sul Lago di Como dove il tempo non ha fretta. Un borgo verticale, scavato nella pietra e affacciato sull’acqua, dove i vicoli si intrecciano come fili di una trama antica e ogni passaggio sembra custodire un segreto. Benvenuti a Brienno. Qui non si passeggia soltanto: si esplora. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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