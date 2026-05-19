Dopo 24 anni di attesa, il Consiglio comunale ha trovato una nuova sede negli spazi de L’Auditorium di piazza Risorgimento, alle spalle di Palazzo Landriani, sede del municipio. La decisione di spostare la riunione in questa location è stata ufficializzata venerdì. Nel frattempo, altri progetti infrastrutturali, come il tunnel sotto la Manica, sono stati completati in soli sei anni, evidenziando i diversi tempi necessari per realizzare interventi di varia natura in città.

In 6 anni, fecero il tunnel sotto la Manica. In città ne sono invece stati necessari 24 per dare una nuova sede al Consiglio comunale: da venerdì è ufficialmente collocata negli spazi de L’Auditorium di piazza Risorgimento, alle spalle di Palazzo Landriani, sede del municipio. Il sindaco Alberto Rossi ha tagliato il nastro: "Avevamo una sede provvisoria dal 2002. Oggi consegniamo un luogo più moderno, funzionale. È bello che il luogo del Consiglio comunale sia uno spazio luminoso, aperto". Negli anni le polemiche non sono mancate. La nuova sala consiliare, infatti, è in una delle sale di rappresentanza de L’Auditorium. Quell’opera che a lungo ha diviso la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova sala per il Consiglio comunale. Ci sono voluti 24 anni

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