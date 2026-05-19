Nuova rete idrica chiude il ponte su via Carlo Alberto Dalla Chiesa
Un ponte situato lungo via Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato chiuso temporaneamente per permettere i lavori di installazione di una nuova rete idrica. L’intervento, realizzato dal Consorzio Rio Merle, riguarda l’area vicino a un’azienda locale e comporta la sospensione temporanea dell’accesso al ponte. La chiusura durerà fino al completamento delle operazioni di posa, necessarie a migliorare la rete di distribuzione dell’acqua nella zona.
Per consentire l’esecuzione dei lavori di posa della rete idrica del Consorzio Rio Merle, all’altezza del ponte in prossimità dell'azienda Lu.Va, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, mercoledì, dalle 8 alle 19, il tratto stradale sarà chiuso al traffico per consentire l’intervento di posa della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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