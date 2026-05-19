Nuova pandemia rapporto OMS | Tra Ebola e virus emergenti cresce il rischio globale

Durante la 79ª Assemblea Mondiale della Sanità è stato presentato un rapporto che evidenzia come il rischio di una nuova pandemia sia in aumento. Il documento sottolinea che questa crescita avviene in un contesto di crisi geopolitiche, danni ambientali e diminuzione degli aiuti internazionali. Tra i virus emergenti, vengono citati il virus Ebola e altri agenti patogeni che rappresentano una minaccia crescente per la salute globale. La relazione si focalizza sulla necessità di monitorare attentamente queste evoluzioni.

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