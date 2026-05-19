Nuova pandemia rapporto OMS | Tra Ebola e virus emergenti cresce il rischio globale
Durante la 79ª Assemblea Mondiale della Sanità è stato presentato un rapporto che evidenzia come il rischio di una nuova pandemia sia in aumento. Il documento sottolinea che questa crescita avviene in un contesto di crisi geopolitiche, danni ambientali e diminuzione degli aiuti internazionali. Tra i virus emergenti, vengono citati il virus Ebola e altri agenti patogeni che rappresentano una minaccia crescente per la salute globale. La relazione si focalizza sulla necessità di monitorare attentamente queste evoluzioni.
Il nuovo rapporto presentato alla 79a Assemblea Mondiale della Sanità avverte che il rischio di pandemia sta crescendo tra crisi geopolitiche, danni ecologici e calo degli aiuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Ebola, l'Oms dichiara l'emergenza globale: 88 morti in Congo, virus a GomaL' Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi un' emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic) per l' epidemia di...
L’OMS dichiara l’emergenza sanitaria globale per l’epidemia di Ebola causata dal virus BundibugyoL’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha determinato che l’epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo in Repubblica Democratica del Congo...
L’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale per i nuovi focolai di Ebola tra Congo e Uganda, che registra 336 casi sospetti e 88 vittime. Il ceppo non ha vaccino né cura. Il peso dei tagli dei fondi Usa allo sviluppo. Il virologo a Huffpost: Rischio al mom facebook
Tra Ebola e hantavirus, l'Oms lancia l'allarme: il mondo oggi è più vulnerabile alle pandemieIl Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), organismo promosso dall’Oms e dal Gruppo Banca Mondiale, ha lanciato l’allarme, in quanto il mondo oggi sarebbe più vulnerabile alle pandemie. Tra ebola ... notizie.it
Nuova pandemia, rapporto OMS: Tra Ebola e virus emergenti cresce il rischio globaleIl nuovo rapporto presentato alla 79a Assemblea Mondiale della Sanità avverte che il rischio di pandemia sta crescendo tra crisi geopolitiche, danni ecologici ... fanpage.it
L'OMS dichiara l'epidemia di Ebola un'emergenza di interesse internazionale reddit