Nuova chiusura notturna del tratto pescarese dell' autostrada A14
Dalle 22 di giovedì 21 alle 6 di venerdì 22 maggio, il tratto pescarese dell’autostrada A14 sarà chiuso in entrambe le direzioni, Bari e AnconaBologna. La chiusura riguarda il segmento tra Pescara ovestChieti e Pescara sudFrancavilla, in seguito a lavori di manutenzione sugli impianti delle gallerie. La chiusura notturna servirà a consentire l’esecuzione delle operazioni necessarie per la messa in sicurezza delle strutture. Sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli in transito.
Lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, per permettere lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dalle ore 22 di giovedì 21 alle 6 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovestChieti e Pescara sudFrancavilla, in entrambe le direzioni, Bari e AnconaBologna, come. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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