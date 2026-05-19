Nuova chiusura notturna del tratto pescarese dell' autostrada A14

Dalle 22 di giovedì 21 alle 6 di venerdì 22 maggio, il tratto pescarese dell’autostrada A14 sarà chiuso in entrambe le direzioni, Bari e AnconaBologna. La chiusura riguarda il segmento tra Pescara ovestChieti e Pescara sudFrancavilla, in seguito a lavori di manutenzione sugli impianti delle gallerie. La chiusura notturna servirà a consentire l’esecuzione delle operazioni necessarie per la messa in sicurezza delle strutture. Sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli in transito.

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