Nuova biblioteca Saffi In un anno 52mila ingressi Al via 3 giorni di eventi

La nuova biblioteca Saffi ha registrato circa 52.000 ingressi in un anno di attività, con 50.000 prestiti tra materiali fisici e digitali. Durante questo periodo, sono stati organizzati 18 incontri di presentazione di libri e 37 laboratori o gruppi di lettura rivolti sia a adulti che a bambini. La struttura ha aperto dodici weekend, consentendo l’accesso al pubblico per tre giorni consecutivi. Sono stati inoltre realizzati tre giorni di eventi dedicati agli utenti.

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