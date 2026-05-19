Nuova biblioteca Saffi In un anno 52mila ingressi Al via 3 giorni di eventi
La nuova biblioteca Saffi ha registrato circa 52.000 ingressi in un anno di attività, con 50.000 prestiti tra materiali fisici e digitali. Durante questo periodo, sono stati organizzati 18 incontri di presentazione di libri e 37 laboratori o gruppi di lettura rivolti sia a adulti che a bambini. La struttura ha aperto dodici weekend, consentendo l’accesso al pubblico per tre giorni consecutivi. Sono stati inoltre realizzati tre giorni di eventi dedicati agli utenti.
Dodici weekend di apertura, 52mila ingressi, 50mila prestiti fisici e digitali, 18 presentazioni di libri, 37 laboratori e gruppi di lettura per adulti e bambini. E poi visite guidate, partecipazione alle giornate del Fai e tanto altro: sono i numeri che riassumono il primo anno di attività della biblioteca comunale nella nuova sede di Palazzo Romagnoli, in via Albicini, 12, dopo il trasloco da Palazzo del Merenda. Attività rese possibili anche grazie ad un contributo annuale erogato dalla Regione. Il trasferimento, un anno fa, innescò una scia di polemiche, soprattutto per la disinstallazione della collezione Verzocchi. Le opere, centrate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La cultura si fa festa: tre giorni di eventi per il primo anno della biblioteca Saffi a Palazzo Romagnoli
Leggi anche: La biblioteca Saffi compie un anno, tre giorni di festa. Il sindaco: "Luogo di socialità, i detrattori dovrebbero chiedere scusa"
: ! Un anno con voi, tre giorni di festa, nuove storie da vivere insieme. | | La Biblioteca Comunale Aurelio Saffi facebook
Forlì. Tre giorni di iniziative per il compleanno della biblioteca SaffiUn anno di grandi numeri per la biblioteca comunale Aurelio Saffi (Bas) dopo il trasferimento a palazzo Romagnoli: 52mila ingressi, 12 weekend di ... corriereromagna.it
La biblioteca Saffi compie un anno, tre giorni di festa. Il sindaco: Luogo di socialità, i detrattori dovrebbero chiedere scusaUn anno di storie, incontri e cultura vissuti insieme alla cittadinanza. La Biblioteca comunale Aurelio Saffi taglia il traguardo del suo primo anno nella nuova sede di Palazzo Romagnoli e, per l'occa ... forlitoday.it