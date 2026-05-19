Per il secondo anno consecutivo, Comacchio ospita le finali di nuoto e acquafitness organizzate dal Movimento Sportivo Popolare (Msp) Italia. La manifestazione coinvolge numerosi atleti provenienti da diverse regioni, che si sfidano nelle diverse discipline acquatiche. Le gare si svolgono nelle piscine della zona e si concluderanno nelle prossime ore. La partecipazione vede la presenza di atleti di varie età, dai bambini agli adulti, tutti impegnati in competizioni che durano tutto il giorno.

Per il secondo anno consecutivo, il Movimento Sportivo Popolare (Msp) Italia ha scelto Comacchio quale sede ideale per ospitare le finali nazionali nuoto e acquafitness del Movimento Sportivo Popolare Italia, che si terrà presso la piscina comunale, gestita dalla Nuova Sportiva Ssd Ar sabato prossimo, riconoscendo nella città un perfetto connubio di accoglienza, bellezza, tradizione e cultura. Una scelta che conferma il valore del territorio comacchiese come punto di riferimento per i grandi eventi sportivi. L’evento, patrocinato dal Comune di Comacchio, vedrà il coinvolgimento di circa 250 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati da tecnici, dirigenti e famiglie, trasformando la manifestazione in un’importante occasione di sport, aggregazione e promozione del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuoto e acquafitness, le finali a Comacchio

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