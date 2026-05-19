NSW | piano per delegare le crisi psichiatriche ai sanitari
In New South Wales, è stato annunciato un nuovo piano per gestire le crisi psichiatriche affidando maggiori responsabilità ai sanitari. La riforma prevede che in alcune situazioni gli interventi sul territorio vengano condotti senza l'intervento diretto delle forze di polizia. La modifica nasce in risposta a episodi in cui alcuni agenti sono stati ritenuti responsabili di decessi durante operazioni di intervento, portando a un'attenzione su come migliorare le procedure di assistenza e sicurezza.
? Punti chiave Come cambierà l'intervento sul campo senza la presenza della polizia?. Perché gli agenti sono stati ritenuti responsabili di alcuni decessi?. Chi sostituirà gli ufficiali nel trasporto dei detenuti verso i tribunali?. Quali rischi comporta il passaggio del controllo alle autorità sanitarie?.? In Breve Kevin Morton critica il carico operativo e il trasporto detenuti per Corrective Services NSW.. Decessi di Clare Nowland e Steve Pampalian nel 2023 motivano la riforma sanitaria.. Popolazione carceraria a marzo 2026 supera 14.000 persone con 1.200 nuovi ingressi.. Premier Chris Minns conferma l'avvio di una quarta classe annuale all'accademia di polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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