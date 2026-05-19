NSW | piano per delegare le crisi psichiatriche ai sanitari

In New South Wales, è stato annunciato un nuovo piano per gestire le crisi psichiatriche affidando maggiori responsabilità ai sanitari. La riforma prevede che in alcune situazioni gli interventi sul territorio vengano condotti senza l'intervento diretto delle forze di polizia. La modifica nasce in risposta a episodi in cui alcuni agenti sono stati ritenuti responsabili di decessi durante operazioni di intervento, portando a un'attenzione su come migliorare le procedure di assistenza e sicurezza.

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