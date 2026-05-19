Oggi si conclude la novena dedicata a Santa Rita da Cascia, considerata l’avvocata dei casi impossibili. Dopo sette giorni di preghiere, i fedeli si rivolgono alla Santa per chiedere aiuto nei momenti di difficoltà, in particolare per superare le divisioni all’interno delle famiglie e trovare serenità. La tradizione religiosa prevede sette giorni di invocazioni consecutive, durante i quali si recitano preghiere specifiche e si accendono candele in suo onore.

Siamo giunti al settimo giorno della Novena a Santa Rita: invochiamo la Santa degli Impossibili per guarire le divisioni familiari e ritrovare la pace del cuore. Nel cammino verso la sua festa liturgica, entriamo oggi nel vivo del settimo giorno della Novena a Santa Rita da Cascia. Questa giornata è interamente dedicata alla contemplazione di Rita come straordinaria operatrice di pace, capace di spezzare le catene dell’odio e della vendetta persino di fronte all’assassinio del marito. Con la preghiera di oggi, ci affidiamo alla sua potente intercessione per chiedere il dono della riconciliazione e della tolleranza nelle nostre case e nei nostri cuori. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: settimo giorno

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Novena a Santa Rita 8º Giorno Avvocata dei Casi Impossibili

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