Novate Milanese cuccioli di lepre abbandonati all’ingresso del parco

Nella mattinata di oggi, diversi cuccioli di lepre sono stati trovati abbandonati in una scatola posizionata all’ingresso del Parco Ghezzi, nel centro di Novate Milanese. Il ritrovamento è avvenuto di fronte alla caserma dei Carabinieri. Non sono state fornite informazioni sul motivo dell’abbandono o sul numero esatto dei cuccioli coinvolti. Le autorità sono state avvisate e si stanno occupando della situazione.

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