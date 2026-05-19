A Novara è stato approvato un piano da 11,5 milioni di euro destinato a interventi su strade e mobilità. Tra i progetti previsti ci sono lavori di riqualificazione nel centro storico, con un investimento di 400 mila euro. Si attendono aggiornamenti sulla viabilità di via Solferino, che potrebbe subire modifiche a causa di ritardi nei lavori. La pianificazione punta a migliorare le condizioni delle strade e la circolazione nel territorio comunale.

? Domande chiave Come cambierà la viabilità in via Solferino dopo i ritardi?. Quali strade del centro storico riceveranno i primi 400 mila euro?. Perché via Fauser attendeva questi interventi strutturali da trent'anni?. Dove passerà la nuova pista ciclabile e pedonale in corso Trieste?.? In Breve 400 mila euro per riparare cedimenti in via Omar, Canobio, Azario, Dominioni, Moro e Passalacqua.. Via Fauser riceve 5 milioni per asfalto, marciapiedi e nuove tubature con Acqua Novara Vco.. 2,5 milioni destinati alla nuova pista ciclabile e pedonale in corso Trieste.. Riapertura via Solferino prevista oggi dopo ritardi per problemi con impresa e piogge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara, piano da 11,5 milioni per strade e mobilità: ecco i progetti

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