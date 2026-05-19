Novara nuova piazza di spaccio smantellata in città | 8 persone fermate dai carabinieri
A Novara, nella zona periferica a nord della città, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio. L'intervento è avvenuto lunedì, quando i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare. In totale, sono state fermate otto persone, sei delle quali sono state raggiunte da provvedimenti restrittivi e si trovano ora in custodia tra Piemonte e Lombardia. La zona interessata si trova nelle immediate vicinanze della città.
Smantellata dai carabinieri una piazza di spaccio alla periferia nord di Novara. I militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno dato esecuzione lunedì a un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di sei persone, tra Piemonte e Lombardia. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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