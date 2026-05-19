Notti Tricolori 2026 a Bresseo di Teolo
Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, Piazza Mercato a Bresseo di Teolo sarà il palcoscenico di Notti Tricolori 2026. Durante queste cinque giornate si svolgeranno concerti, DJ set, spettacoli di cabaret e diverse esposizioni, tra cui un’area dedicata alle auto. Sono previste anche aree dedicate al cibo e alle bevande, oltre a giostre e gonfiabili per i bambini. L’evento coinvolge la comunità locale con un programma vario e adatto a tutte le età.
Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, Piazza Mercato a Bresseo di Teolo ospita Notti Tricolori 2026: cinque giornate di festa con musica, DJ set, cabaret, spettacoli, esposizione auto, area food & drink, giostre e gonfiabili per i più piccoli.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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