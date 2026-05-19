Notte di spaccate a Firenze colpiti Gusta Pizza e la para farmacia Borgo La Croce

Nella notte di oggi a Firenze si sono verificati due episodi di furto con spaccata che hanno coinvolto un locale di pizza nel centro storico e una parafarmacia in Borgo La Croce. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno raccogliendo elementi per le indagini. Non ci sono ancora dettagli su eventuali arresti o danni complessivi causati dagli atti. La zona interessata rimane sotto controllo delle autorità, mentre si attendono aggiornamenti.

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Firenze, 19 maggio 2026 - Ancora una notte di spaccate a Firenze, con due attività finite nel mirino dei ladri tra il centro storico e la zona di Borgo La Croce. A farne le spese stavolta è stata anche Gusta Pizza, lo storico locale di Santo Spirito dei fratelli Maruca, già colpiti appena ventiquattro ore prima nell’altro esercizio di piazza Gavinana. Il Raid Notturno. Il raid è avvenuto durante la notte. I malviventi hanno utilizzato un tombino per sfondare la porta a vetri dell’attività, lasciandolo poi accanto alla vetrata infranta. Secondo una prima ricostruzione i responsabili potrebbero essere fuggiti senza riuscire a portare via nulla, forse disturbati da alcuni rumori o dal passaggio di qualcuno nella piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte di spaccate a Firenze, colpiti Gusta Pizza e la para farmacia Borgo La Croce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Un’altra notte di raid sulle auto. Zona Santa Croce, nuove spaccateAltra notte di raid ai danni delle auto nella zona Santa Croce, in particolare in via Adua e nelle strade vicine. Leggi anche: La banda delle spaccate in farmacia. Vetrina distrutta, bottino: 90 euro Notte di spaccate tra Beinasco e Rivalta: assalto alla gioielleria e tentato colpo in tabaccheria x.com 1 anno attorno alla terra reddit Incubo spaccate, tocca a La Verace. La vetrina infranta con un tombinoSpaccata nella notte ai danni della pizzeria La Verace di piazza Gavinana. Ignoti hanno sfondato la vetrata del locale utilizzando un tombino e sono riusciti a entrare all’interno portando via il cass ... lanazione.it Notte di spaccate a Firenze, colpiti Gusta Pizza e la para farmacia Borgo La CroceFirenze, 19 maggio 2026 - Ancora una notte di spaccate a Firenze, con due attività finite nel mirino dei ladri tra il centro storico e la zona di Borgo La Croce. A farne le spese stavolta è stata ... lanazione.it