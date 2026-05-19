Notte bianca in Parco Sempione | Torre Branca offerta & JustMe Milano
Venerdì 22 e sabato 23 maggio si svolge una Notte Bianca nel Parco Sempione, con ingresso alla Torre Branca e degustazioni gratuite. Durante le serate, i visitatori possono salire sulla torre e partecipare a un aperitivo offerto, accompagnato da un party. L’evento si tiene presso il locale JustMe Milano, che organizza una serata a tema con l’ambiente del parco. Le serate sono caratterizzate da un’atmosfera in cui tutto si presenta in bianco.
Notte Bianca in Parco Sempione: venerdì 22 e sabato 23 maggio con salita in Torre Branca e degustazione offerta, aperitivo e partyUna serata esclusiva nel cuore del Parco Sempione al JustMe Milano, dove tutto si veste di bianco. Il locale viene trasformato in un'ambientazione magica e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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