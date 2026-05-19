Notariato | Ainc da Assisi più impegno su sociale casa e disabilità

Da 2anews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il notariato ha deciso di intensificare il proprio impegno in ambito sociale, collaborando con le istituzioni per affrontare le problematiche legate alle fragilità della popolazione. In particolare, si punta a offrire supporto su temi come le questioni abitative, le disabilità e le esigenze delle persone anziane. La scelta deriva da una volontà di contribuire attivamente alle sfide sociali attuali, con un’attenzione speciale alle situazioni di maggiore vulnerabilità. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del notariato in ambiti che riguardano la tutela dei diritti e delle esigenze delle persone.

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