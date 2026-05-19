Notariato | Ainc da Assisi più impegno su sociale casa e disabilità
Il notariato ha deciso di intensificare il proprio impegno in ambito sociale, collaborando con le istituzioni per affrontare le problematiche legate alle fragilità della popolazione. In particolare, si punta a offrire supporto su temi come le questioni abitative, le disabilità e le esigenze delle persone anziane. La scelta deriva da una volontà di contribuire attivamente alle sfide sociali attuali, con un’attenzione speciale alle situazioni di maggiore vulnerabilità. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del notariato in ambiti che riguardano la tutela dei diritti e delle esigenze delle persone.
Fuorigrotta, al via i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione in piazza Italia, piazza Lala e piazza Veniero Fuorigrotta, al via i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione in piazza Italia, piazza Lala e piazza Veniero Fuorigrotta, al via i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione in piazza Italia, piazza Lala e piazza Veniero Terremoto, forte scossa di md 4.0 a Montefredane in provincia di Avellino Salerno, rapina in sala scommesse: sequestrato un dipendente. Arrestati 2 uomini . 🔗 Leggi su 2anews.it
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