‘Non Succederà Più’ Daniele De Bosis sull’ex Vittoria | Mi ha tradito con Salvatore voleva un figlio

Daniele De Bosis ha rilasciato dichiarazioni riguardo alla fine della relazione con Vittoria Egidi. Secondo quanto riferito, Egidi avrebbe avuto una relazione con Salvatore, con l’obiettivo di avere un figlio. De Bosis ha confermato il tradimento e ha commentato la rottura della coppia. La vicenda riguarda anche dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla separazione. La notizia è stata diffusa attraverso un’intervista pubblicata online.

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Daniele De Bosis parla del tradimento di Vittoria Egidi. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 16 maggio 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Daniele De Bosis, ex concorrente di una passata edizione di Temptation Island alla quale partecipò con l’ex fidanzata Vittoria Egidi. Vittoria Egidi e Daniele De Bosis (Screen Witty Tv) La loro storia d’amore è finita da quasi due anni e lui si è dedicato a se stesso, a ricostruire la sua vita e oggi sta bene. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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È quello che piacerebbe a te, dimostrando di non aver capito chi sia Matteo Renzi, che si prende gli spazi anche quando non glieli danno. Più voti avrà più potrà contare in un csx vero senza i grillini. x.com

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