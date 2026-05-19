Non solo fiori mulini antichi e l' arte del ciclismo | gli eventi di oggi

Da arezzonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 19 maggio, nell’Aretino si svolgono diversi eventi che coinvolgono diverse sfere della vita locale. Ci sono incontri e manifestazioni che spaziano dalla cultura all’arte, passando per il ciclismo e la storia, rappresentando un ventaglio di attività dedicate alla comunità. Tra le iniziative si segnalano anche esposizioni di fiori e visite a mulini antichi. Per segnalare eventi o ricevere aggiornamenti, è possibile scrivere alla redazione.

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Gli eventi di oggi, martedì 19 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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