Non solo fiori mulini antichi e l' arte del ciclismo | gli eventi di oggi

Oggi, martedì 19 maggio, nell’Aretino si svolgono diversi eventi che coinvolgono diverse sfere della vita locale. Ci sono incontri e manifestazioni che spaziano dalla cultura all’arte, passando per il ciclismo e la storia, rappresentando un ventaglio di attività dedicate alla comunità. Tra le iniziative si segnalano anche esposizioni di fiori e visite a mulini antichi. Per segnalare eventi o ricevere aggiornamenti, è possibile scrivere alla redazione.

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