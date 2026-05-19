Non può venire è agli arresti domiciliari Belve Crime l’ospite assente in studio

Da caffeinamagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione, l’ospite atteso non ha potuto partecipare poiché si trova agli arresti domiciliari. La puntata si è svolta senza di lui, concentrandosi sui temi previsti e sui commenti degli ospiti presenti in studio. La presenza di un collegamento o di un intervento telefonico non è stata possibile, lasciando spazio a discussioni e approfondimenti sui fatti oggetto di attenzione. La trasmissione ha continuato senza ulteriori interruzioni, mantenendo il suo formato abituale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è una linea sottile, quasi invisibile, che separa la notorietà dalla caduta. E quando si parla di storie vere, quella linea diventa ancora più fragile. Nella nuova puntata di Belve Crime, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 19 maggio in prima serata su Rai 2, il pubblico si prepara a entrare in un racconto che mescola cinema, realtà e ombre personali. >> Il vip italiano sul letto d’ospedale dopo la brutta notizia: cosa è successo Il format, ormai diventato un punto di riferimento per chi cerca interviste senza filtri, continua a scavare nel lato più oscuro dell’animo umano. Sul celebre sgabello siedono colpevoli, testimoni e protagonisti di vicende giudiziarie, con storie introdotte dalla voce di Elisa True Crime. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I BULLI FINISCONO AGLI ARRESTI DOMICILIARI MAMMAGIULIA LI OSPITA IN CASA!

Video I BULLI FINISCONO AGLI ARRESTI DOMICILIARI MAMMAGIULIA LI OSPITA IN CASA!

Sullo stesso argomento

Raffaele Sollecito sarà il primo ospite di “Belve Crime”Francesca Fagnani è pronta a tornare in tv con “Belve” e con lo spin-off “Belve Crime”.

Katharina Miroslawa ospite a Belve Crime, momenti di tensione con Francesca FagnaniFrancesca Fagnani torna con Belve Crime, e lo fa con una puntata che promette scintille.

belve crime non può venire èAlessandra Giudicessa: Non sono una ladra, lo faccio per necessità. Mia sorella assente? Non poteva venire, è ai domiciliariAlessandra Giudicessa è una degli ospiti della puntata di martedì 19 maggio di Belve Crime, ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Rai in collaborazione con ... leggo.it

belve crime non può venire èBelve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 maggio 2026Belve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi su Rai 2, 19 maggio 2026 con Francesca Fagnani dalle 21.20. Le info ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web