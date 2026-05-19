Non ha l’auto e si sposta in bici con la sua cagnolina ma le sparisce il carrellino per trasportarla | appello per ritrovarlo

Una donna che si muove in bicicletta insieme alla sua cagnolina ha perso il carrellino utilizzato per trasportarla. La cagnolina, di nome Caramella, viaggia abitualmente con un carrellino agganciato alla bicicletta, ma recentemente quello è scomparso. La proprietaria ha lanciato un appello pubblico per ritrovarlo, preoccupata di non aver più tra le mani l’attrezzatura che permette alla sua cagnolina di muoversi in sicurezza. La ricerca del carrellino continua senza esito fino a questo momento.

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