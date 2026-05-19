La trasformazione del corpo e la sua metamorfosi affascinano il Festival di Cannes. Il body horror, dopo il successo di The Substance con Demi Moore, la vittoria di Titane nel 2021 e ben due film di David Cronenberg ( Crimes of the Future nel 2022 e The Shrouds - Segreti sepolti nel 2024), non può mancare nel programma della kermesse cinematografica e i suoi due nuovi campioni, disturbanti quanto affascinanti, parlano uno di metamorfosi corporee, con un horror sociale, e l'altro di metempsicosi, con un film che indaga tra le reazioni della mente e i nostri bias, approfondendo un tema che quest'anno è apparso anche in tv, con l'ultima serie di Ryan Murphy, The Beauty. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Non c'è Festival di Cannes senza una quota body horror, quest'anno garantita da Sanguine e The Unknown

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Suite Dior Beauty all'Hotel Majestic a Cannes si trasforma ogni anno in uno spazio di bellezza che accoglie star e testimonial. Quest'anno, è una "cabane mediterranea" azzurra. E profumatissimaLo spazio takeover di Dior Beauty al Festival di Cannes cambia volto ogni anno, come una scenografia immersiva dedicata alla bellezza e alla...

Catherine Deneuve è diventata "la" Deneuve grazie al Festival di Cannes. Lo stesso dove torna anche quest'anno con un nuovo film in concorsoSessantadue anni fa saliva per la prima volta le scale del Palais del Festival di Cannes con le scarpe sbagliate – lo ha raccontato lei stessa,...

L'atmosfera al Festival di Cannes è altamente elettrizzante, poi c'è la vita notturna e obbiettivamente è una festa via l'altra. Federico Fumagalli, inviato @Corriere #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com

Demi Moore in Matières Fécales FW26 The One Percent alla première di Paper Tiger al 79° Festival di Cannes. La collezione è pensata per fungere da satira oscura e distopica della ricchezza globale, dell'elitismo e delle ossessioni estetiche dei super-ricc reddit

Al Festival di Cannes, la commedia umana della CroisetteNei giorni del Festival, tra glamour e quotidianità, il vero racconto passa anche dai volti di chi aspetta, lavora, osserva, sogna o capita qui totalmente per caso. Tra fan senza biglietti, turisti e ... ilfoglio.it

Monica Bellucci protagonista al Festival di Cannes 2026 con due film, e tutte le altre star attese sulla CroisetteAl Festival di Cannes 2026 cresce l’attesa per le ospiti e i film in programma. Monica Bellucci potrebbe essere la sorpresa più attesa sulla Croisette. alfemminile.com