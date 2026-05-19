NoiPA richiama l’attenzione sulle frodi digitali | phishing smishing e siti clone tra i rischi principali

NoiPA ha diffuso un avviso per segnalare i principali rischi legati alle frodi digitali. Tra le minacce più comuni ci sono il phishing, lo smishing, il furto di credenziali, i siti clone e i messaggi fraudolenti inviati tramite Pec o email di lavoro. L’obiettivo è mettere in guardia gli utenti sui tentativi di truffa che sfruttano strumenti digitali per ingannare e ottenere informazioni sensibili. Le attività illecite si manifestano attraverso diverse modalità di comunicazione online.

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