NoiPA richiama l’attenzione sulle frodi digitali | phishing smishing e siti clone tra i rischi principali

Da orizzontescuola.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

NoiPA ha diffuso un avviso per segnalare i principali rischi legati alle frodi digitali. Tra le minacce più comuni ci sono il phishing, lo smishing, il furto di credenziali, i siti clone e i messaggi fraudolenti inviati tramite Pec o email di lavoro. L’obiettivo è mettere in guardia gli utenti sui tentativi di truffa che sfruttano strumenti digitali per ingannare e ottenere informazioni sensibili. Le attività illecite si manifestano attraverso diverse modalità di comunicazione online.

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Phishing, smishing, furto di credenziali, siti clone e messaggi malevoli inviati tramite Pec o email di lavoro. Sono alcune delle minacce segnalate da NoiPA nella campagna NoiPAsicuri, dedicata alla sicurezza digitale e alla tutela dei dati personali degli utenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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