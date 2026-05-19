Noa Lang mette like all’addio di Conte | era tra gli epurati di Antonio

Nel mondo del calcio, i segnali sui social media spesso attirano l’attenzione più di quanto si possa immaginare. Recentemente, un giocatore ha messo like a un messaggio di addio di un allenatore, che era stato coinvolto in un episodio di epurazione deciso dall’ex tecnico. La scena si svolge sui profili ufficiali e personali, dove il gesto ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Il fatto ha suscitato discussioni tra chi segue le vicende della squadra e le dinamiche interne.

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Nel mondo del calcio, i “mi piace” sui social raccontano più di quanto si pensi. Noa Lang, attaccante olandese di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Galatasaray, ha messo “mi piace” al post di Fabrizio Romano in cui il giornalista esperto di mercato dà Conte come ufficialmente in uscita dal Napoli a fine stagione. Un dettaglio piccolo, ma in un calciatore in posizione precaria come la sua, pesa eccome. BREAKING: Antonio Conte has decided to LEAVE Napoli at the end of the season, it’s over. Conte made his decision and informed the president De Laurentiis already one month ago. There will be no exit fee, Conte will leave without severance pay and without any agreement. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Noa Lang mette like all’addio di Conte: era tra gli epurati di Antonio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mr. Tuan, the abandoned house, and the debt collection cases - what will URI do when Mr. Tuan leaves Sullo stesso argomento Noa Lang rompe il silenzio: “Vi svelo che cos’è successo con Conte”Noa Lang torna a parlare della sua esperienza al Napoli e del rapporto con Antonio Conte. Napoli, il gesto di Noa Lang non passa inosservato: ecco cosa è successoConte abbandona il Napoli dopo una stagione segnata da trofei e infortuni record. Conte via dal Napoli, spunta il like di Noa LangL'attaccante esterno olandese rientrerà dal prestito al Galatasaray. msn.com