Nkunku prende per mano il Milan | il francese sogna la Champions

Il calciatore francese sta vivendo una fase positiva, dopo un periodo di prestazioni alternate. Nella partita contro il Cagliari, l’allenatore ha deciso di affidarsi a lui, inserendolo tra i titolari. La sua presenza in campo è stata significativa durante l’incontro, contribuendo con azioni di rilievo. La squadra si sta preparando per le prossime gare di campionato e della Champions League, con Nkunku che mira a confermare il suo ruolo e a migliorare i risultati complessivi.

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Doveva essere l'uomo in grado di cambiare il peso offensivo nel corso della stagione, ma non è stato proprio così. La stagione di Christopher Nkunku è stata caratterizzata da tanti alti e bassi, alcuni problemi fisici e delle aspettative che non sono state rispettate. Ma adesso, nel momento clou della stagione, il francese si sta prendendo in mano il Milan. Con un rigore pesantissimo segnato contro il Genoa, il francese ha riacceso la corsa Champions del Milan e ora punta a diventare uno dei protagonisti anche contro il Cagliari. Il futuro del diavolo, infatti, passa tutto da li. Non sarà l'uomo della provvidenza, ma contro il Genoa ha messo in campo quello che serviva ai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nkunku prende per mano il Milan: il francese sogna la Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan Flash - L' prende sempre più quota Sullo stesso argomento Calciomercato Milan, è sicuro l’addio a Nkunku: già fissato il prezzo del franceseIl 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come, nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, il Milan si separerà da... Leggi anche: Genoa-Milan 1-2, Nkunku e Athekame: il Diavolo si tiene stretta la Champions IL MILAN SI SVEGLIA IN COLPEVOLE RITARDO Rossoneri sconfitti a San Siro per mano dell'Atalanta. Si è accesa la speranza nei minuti finali prima con Pavlovic e poi con Nkunku. Fino a sfiorare il gol del 3-3 con un colpo di testa di Gabbia #MilanAtal x.com [Longo] Nkunku sarà venduto quest'estate, e il Milan chiede almeno 30 milioni di euro per il giocatore. reddit Pagelle Genoa-Milan: Maignan grandi riflessi 7; Rabiot leader coraggioso 7; Nkunku decisivo, 7; Pulisic sfiora il terzo gol 6,5Pavlovic impegno e foga, De Winter in tilt, Gimenez molle, Athekame chiude il match: voti e giudizi dei protagonisti ... corriere.it