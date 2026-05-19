Nkunku dopo il Ferraris | ‘Ogni sfida è un tassello per l’obiettivo

Dopo la partita al Ferraris, Nkunku ha dichiarato che ogni sfida rappresenta un passo verso il raggiungimento dell’obiettivo. La vittoria ha suscitato reazioni tra i compagni di squadra, che spingono per mantenere alta la concentrazione e la determinazione. La squadra si prepara ora ad affrontare i prossimi impegni, convinta di poter migliorare le proprie prestazioni grazie anche all’atteggiamento mostrato durante l’ultimo incontro. La vittoria al Ferraris si inserisce in un percorso di continui confronti e crescita collettiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzerà la vittoria al Ferraris la mentalità del gruppo?. Chi sono i compagni di Nkunku che spingono per la grinta?. Quali sono le parole di Jashari sulla sfida contro il Cagliari?. Cosa riserva la programmazione Rai dopo il trionfo rossonero?.? In Breve Athekame e Jashari incitano alla grinta per la sfida contro il Cagliari.. Il gruppo punta alla massima concentrazione per l'ultima giornata di campionato.. Programmazione Rai prevede Un futuro aprile il 21 maggio alle 21:30.. Nuovi episodi Playing Memories disponibili su RaiPlay il 20 e 27 maggio.. Il trionfo del Milan nello stadio Ferraris ha spinto Christopher Nkunku a definire i passi fondamentali per raggiungere l’obiettivo finale della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nkunku dopo il Ferraris: ‘Ogni sfida è un tassello per l’obiettivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alice Bellandi insegue l’unico tassello mancante agli Europei di judo: è il primo grande obiettivo stagionaleAlice Bellandi si presenta agli imminenti Campionati d’Europa di judo nel ruolo di favorita d’obbligo per la vittoria nella categoria fino a 78 kg,... Nuovo standard: tassello universale per ogni muro, 96 pezzi a £1.75Il mercato dell’edilizia e del fai-da-te accoglie un nuovo standard di fissaggio con l’introduzione dei tasselli universali Rawlplug Uno da 6 mm,... Partita pazza al Ferraris, ma il #Milan vince e si porta a +2 da Como e Juventus. #Nkunku e #Athekame i salvatori rossoneri che scacciano la crisi da vittoria. Ora testa all'ultima di campionato, in casa, contro il Cagliari #GenoaMilan x.com Nkunku e Athekame avvicinano Allegri alla Champions: il Milan batte 2-1 il Genoa al FerrarisTre punti che avvicinano il Milan alla prossima Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri supera 2-1 un buon Genoa al Ferraris e conquista tre punti importantissimi per qualificarsi nella ... m.tuttomercatoweb.com Nkunku trascina il Milan verso la Champions: decisivo a Genova, si prende la scena tra numeri super e un futuro tutto da scrivereL’ex Chelsea firma il quinto rigore su cinque in Serie A, decide a Marassi e trascina i rossoneri nel momento più delicato della stagione. goal.com