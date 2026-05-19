Nkunku dopo il Ferraris | ‘Ogni sfida è un tassello per l’obiettivo

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita al Ferraris, Nkunku ha dichiarato che ogni sfida rappresenta un passo verso il raggiungimento dell’obiettivo. La vittoria ha suscitato reazioni tra i compagni di squadra, che spingono per mantenere alta la concentrazione e la determinazione. La squadra si prepara ora ad affrontare i prossimi impegni, convinta di poter migliorare le proprie prestazioni grazie anche all’atteggiamento mostrato durante l’ultimo incontro. La vittoria al Ferraris si inserisce in un percorso di continui confronti e crescita collettiva.

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? Punti chiave Come influenzerà la vittoria al Ferraris la mentalità del gruppo?. Chi sono i compagni di Nkunku che spingono per la grinta?. Quali sono le parole di Jashari sulla sfida contro il Cagliari?. Cosa riserva la programmazione Rai dopo il trionfo rossonero?.? In Breve Athekame e Jashari incitano alla grinta per la sfida contro il Cagliari.. Il gruppo punta alla massima concentrazione per l'ultima giornata di campionato.. Programmazione Rai prevede Un futuro aprile il 21 maggio alle 21:30.. Nuovi episodi Playing Memories disponibili su RaiPlay il 20 e 27 maggio.. Il trionfo del Milan nello stadio Ferraris ha spinto Christopher Nkunku a definire i passi fondamentali per raggiungere l’obiettivo finale della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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