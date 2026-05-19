Nikkei in calo per il tech | il Topix resiste e chiude in positivo

Le borse giapponesi hanno mostrato comportamenti diversi: mentre il Nikkei ha registrato perdite per il quarto giorno consecutivo, il indice Topix si è mantenuto in rialzo e ha chiuso la seduta in positivo. La differenza tra i due è stata attribuita alle variazioni nei settori e alle reazioni agli sviluppi di mercato. Tra le notizie di giornata, si segnala l’accordo tra Alphabet e Blackstone, che ha attirato l’attenzione degli operatori e influenzato il settore tecnologico.

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? Punti chiave Perché il Topix resiste mentre il Nikkei perde per quattro giorni?. Come influisce l'accordo tra Alphabet e Blackstone sul mercato tech?. Quanto incideranno i 5 miliardi di Blackstone sulla sfida del cloud?. Quali benefici concreti porterà l'operazione strutturale al Gruppo Enel?.? In Breve Nikkei cala dello 0,44% a 60.550,59 punti dopo quattro giorni di perdite.. Topix chiude in rialzo dello 0,63% raggiungendo quota 3.850,67 punti.. Blackstone investe 5 miliardi di dollari con Alphabet per il cloud AI.. Enel prevede +20 milioni di dollari annui di margine EBITDA ordinario consolidato..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nikkei in calo per il tech: il Topix resiste e chiude in positivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nikkei in calo: la tensione in Medio Oriente frena Tokyo e il petrolio? Punti chiave Come influenzerà il blocco dello Stretto di Hormuz i prezzi del greggio? Perché lo yen perde valore rispetto al dollaro in questo... Nikkei in calo dello 0,9%: pesano tensioni USA-Cina e nuovi tassi? Domande chiave Come influenzeranno le dichiarazioni di Xi Jinping i colossi tecnologici americani? Perché il rincaro del petrolio minaccia la... Lunedì nero per l'Asia Il #Nikkei perde lo 0,9%, #HongKong -1,5%. Pesa la frenata dei consumi in Cina e il #petrolio che vola sopra i 111 dollari al barile. Rupia indiana ai minimi storici. Europa attesa in calo. #Borsa #Economy #AsiaMarkets x.com ***Borsa Tokyo: Nikkei chiude a -0,97%, terzo calo di fila su tensioni Iran(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mag - Terza sessione di calo consecutiva per la Borsa di Tokyo. Se la delusione per l'esito del vertice ... ilsole24ore.com Borsa di Tokyo chiude in calo: Nikkei perde lo 0,9%La Borsa di Tokyo termina la giornata in ribasso, con l’indice Nikkei in calo dello 0,9%. Gli investitori sono concentrati sul vertice tra Cina e USA a Pechino e sugli effetti che potrebbe avere sul c ... borse.it Le azioni di Nintendo crollano dopo le prospettive deludenti per i giochi del Switch 2 reddit