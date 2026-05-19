Nicolosi un progetto di rigenerazione urbana per riqualificarlo e farlo conoscere

Da latinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Nicolosi-Frezzotti di Latina si sta sviluppando un progetto di rigenerazione urbana che coinvolge diverse iniziative sul territorio. Sono previsti eventi come workshop, convegni, mostre ed esplorazioni guidate, che si svolgono in spazi come l’ex Garage Ruspi, il Museo Cambellotti e altri luoghi culturali del quartiere. L’obiettivo del progetto è riqualificare l’area e promuoverne la conoscenza tra i cittadini e i visitatori. La pianificazione si estende su più momenti e location della zona.

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Un’iniziativa di rigenerazione urbana e riqualificazione del quartiere Nicolosi-Frezzotti di Latina, con diversi eventi diffusi sul territorio (da workshop a convegni, mostre, ed esplorazioni guidate) in spazi come l’ex Garage Ruspi, il Museo Cambellotti e le aree culturali del Nicolosi.La. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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