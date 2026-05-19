Nicolosi un progetto di rigenerazione urbana per riqualificarlo e farlo conoscere
Nel quartiere Nicolosi-Frezzotti di Latina si sta sviluppando un progetto di rigenerazione urbana che coinvolge diverse iniziative sul territorio. Sono previsti eventi come workshop, convegni, mostre ed esplorazioni guidate, che si svolgono in spazi come l’ex Garage Ruspi, il Museo Cambellotti e altri luoghi culturali del quartiere. L’obiettivo del progetto è riqualificare l’area e promuoverne la conoscenza tra i cittadini e i visitatori. La pianificazione si estende su più momenti e location della zona.
Un’iniziativa di rigenerazione urbana e riqualificazione del quartiere Nicolosi-Frezzotti di Latina, con diversi eventi diffusi sul territorio (da workshop a convegni, mostre, ed esplorazioni guidate) in spazi come l’ex Garage Ruspi, il Museo Cambellotti e le aree culturali del Nicolosi.La. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Alla Federico II di Napoli, il bunker quantistico diventa una tela urbana grazie all’intervento di Vesod, in un progetto che unisce arte, scienza e rigenerazione urbanaUn bunker che custodisce il futuro e un’opera d’arte murale che lo trasforma in immaginazione visiva.
Progetto rigenerazione urbanaLa rigenerazione urbana come processo culturale capace di trasformare gli spazi, rafforzare le comunità e generare nuove economie locali.
Nicolosi, un progetto di rigenerazione urbana per riqualificarlo e farlo conoscereUn’iniziativa di rigenerazione urbana e riqualificazione del quartiere Nicolosi-Frezzotti di Latina, con diversi eventi diffusi sul territorio (da workshop a convegni, mostre, ed esplorazioni guidate) ... latinatoday.it
Boschetto Prenestino. . Ancora grazie a Valerio Nicolosi e @fanpage.iper averci dato l'opportunità di raccontare il Boschetto Prenestino. Siamo tra via rocca d' arce e via Verrio Flacco, scriveteci e veniteci a conoscere! facebook
Una regione dove la siccità ha cambiato tutto: acqua, mezzi di sussistenza, futuro. Per noi raccontare le emergenze significa anche questo: ascoltare e rendere visibili le storie delle comunità colpite dalla crisi climatica. Grazie a chi ha ascoltato, votato e x.com
Due incidenti in pochi giorni, nessuna domanda sulle cause, nessuna domanda sulla velocità. Lutto cittadino, profondo cordoglio di sindaco e assessori, ma di come prevenire non si parla [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] : r/ciclis reddit
Almas, un podcast sulle donne vittime di migrazione forzata e violenzaUn progetto audio per raccontare le donne migranti vittime di violenza e marginalità. Composto da cinque episodi, il podcast ALMAS – le anime della Colombia- nato da una missione del giornalista ... tg24.sky.it