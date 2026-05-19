Nicolosi un progetto di rigenerazione urbana per riqualificarlo e farlo conoscere

Nel quartiere Nicolosi-Frezzotti di Latina si sta sviluppando un progetto di rigenerazione urbana che coinvolge diverse iniziative sul territorio. Sono previsti eventi come workshop, convegni, mostre ed esplorazioni guidate, che si svolgono in spazi come l’ex Garage Ruspi, il Museo Cambellotti e altri luoghi culturali del quartiere. L’obiettivo del progetto è riqualificare l’area e promuoverne la conoscenza tra i cittadini e i visitatori. La pianificazione si estende su più momenti e location della zona.

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