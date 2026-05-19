Nicolas Winding Refn sogna di unirsi al DCU | Vorrei dirigere un film su un certo personaggio

Dopo dieci anni dall’ultimo film, il regista ha dichiarato di voler dirigere un film nel DC Universe, specificando di avere in mente un personaggio particolare. Ha spiegato di essere interessato a lavorare su un progetto legato a quel mondo e di avere un’idea precisa su come vorrebbe svilupparlo. La sua intenzione è quella di portare sul grande schermo una storia che coinvolga un eroe del mondo DC, anche se non ha ancora rivelato dettagli sul personaggio o sulla trama.

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Il regista, tornato alla regia dopo 10 anni da The Neon Demon, ha espresso il suo interesse a unirsi a James Gunn per raccontare la storia di una supereroina centrale nell'universo di Batman Nicolas Winding Refn ha storicamente rifiutato offerte per importanti film hollywoodiani, ma se gli venisse data la possibilità di dirigere un film DC, "mi piacerebbe moltissimo realizzare Batgirl", ha dichiarato a Deadline. I capi dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, possono prendere nota. "Dato che Wonder Woman è già stato realizzato, quello mi sembrava un progetto davvero impegnativo", ha affermato Refn. Perché Refn vuole dirigere un film su Batgirl? Perché proprio lei? Refn ha dichiarato: "I costumi, adoro l'estetica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nicolas Winding Refn sogna di unirsi al DCU: "Vorrei dirigere un film su un certo personaggio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Death Stranding Walkthrough Gameplay Part 19 - Clifford - (Xbox Series X) Sullo stesso argomento Nicolas Winding Refn torna con Her Private Hell, ecco il trailer del film!Il regista presenterà nella giornata di oggi a Cannes 2026 il nuovo lungometraggio con protagonisti Sophie Thatcher e Charles Melton. Her Private Hell: cosa sappiamo del nuovo thriller di Nicolas Winding Refn in programma a CannesSophie Thatcher, avvolta dalle luci al neon, occhieggia nella prima immagine del nuovo thriller del regista danese, che verrà presentato in anteprima... Nicolas Winding Refn torna con Her Private Hell, ecco il trailer del film!Il regista presenterà nella giornata di oggi a Cannes 2026 il nuovo lungometraggio con protagonisti Sophie Thatcher e Charles Melton. movieplayer.it Charles Melton nel cast del prossimo thriller di Nicolas Winding Refn: riprese al via in estateDopo i consensi ottenuti con May December, Melton torna al cinema con il nuovo progetto firmato da Nicolas Winding Refn. Dopo le recenti collaborazioni con registi del calibro di Todd Haynes e Alex ... movieplayer.it