Al Salone Internazionale del Libro di Torino, uno scrittore esordiente ha presentato il suo primo romanzo. Il libro si svolge in un edificio composto da molte stanze, ognuna rappresentante ricordi che si ripetono e si fanno sentire. La narrazione affronta il tema di una generazione che fatica a trovare un posto sicuro, un luogo in cui sentirsi realmente protetta. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, offrendo uno spaccato di storie e sentimenti.

Un edificio pieno di stanze, ricordi che non smettono di bussare alla memoria e una generazione incapace di trovare un luogo in cui sentirsi davvero salva. Con “Civico 27”, Nicola Evangelista debutta al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 con un romanzo che punta a lasciare il segno nella nuova narrativa contemporanea. Pubblicato da Pathos Edizioni, il libro sarà protagonista dal 14 al 16 maggio negli spazi della manifestazione torinese, dove l’autore incontrerà lettori e appassionati per sessioni di firma copie e momenti di confronto pubblico. “Ciò che chiamiamo caos è soltanto un ordine che non comprendiamo ancora.”, la citazione di José Saramago scelta per accompagnare il romanzo, diventa la chiave d’ingresso di una storia che prova a trasformare emozioni e inquietudini in esperienza narrativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nicola Evangelista debutta al Salone Internazionale del Libro di Torino: qual è il suo romanzo e di cosa parla

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